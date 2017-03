Erstellt am 22. März 2017

Umsatzsteigerung: Otto bleibt auf Wachstumskurs

Otto freut sich über gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17. Insgesamt konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro steigern.

© Otto Group

Das Geschäftsjahr 2016/17 endete für den Versandhändler Otto mit mehr als zufriedenstellenden Zahlen. Der Gesamtumsatz wuchs um 6 Prozent auf 2,722 Milliarden Euro. Größter Umsatztreiber war dabei der Bereich Möbel und Einrichten, der sich um 10 Prozent auf 911 Millionen Euro steigern konnte. „Kein anderes Unternehmen in Deutschland verkauft mehr Möbel und Einrichtungsartikel über das Internet als Otto“, so Bereichsvorstand Marc Opelt. Auch der Bereich Multimedia stieg zweistellig.

Mit 1,9 Millionen Neukunden konnte man 15 Prozent mehr Neukunden als im vergangenen Jahr für sich begeistern. Insgesamt zählt Otto nun 6,1 Millionen aktive Kunden. „Wir haben unseren Wachstumskurs konsequent fortgesetzt – und zwar überplanmäßig und profitabel“, freut sich Opelt.

Erfolgstest von Otto Now

Besonders erfolgreich lief der Test des Miet-Angebots Otto Now. Bereits nach drei Wochen war, so das Unternehmen, das Budget für den Test aufgebraucht. Vor allem Fernseher, Kaffeevollautomaten und Laufbänder standen bei den Kunden hoch im Kurs. Laut Opelt prüfe man nun anhand der Ergebnisse, inwiefern ein dauerhaftes Geschäftsmodell daraus werden kann. Auch die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ trug ihren Teil zum guten Gesamtergebnis bei. Immer wenn Ralf Dümmel in eine Idee investierte, war das jeweilige Produkt sofort im Online-Shop von Otto verfügbar. Einige verkauften sich dabei bis zu 20.000 Mal, die Smartphone-Zugriffe auf den Shop verdoppelten sich.

Im kommenden Jahr will man das Sortiment weiter ausbauen und insgesamt 300 Stellen, vor allem in den Bereichen IT, E-Commerce und Business Intelligence, besetzen.