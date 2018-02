Geschäftsentwicklung: MyMuesli veröffentlicht erstmals konkrete Umsatzzahlen

MyMuesli hat 2016 einen Umsatz von knapp 51 Millionen Euro generiert und ist damit im Vergleich zum Jahr zuvor um etwa 35 Prozent gewachsen. Das belegen Geschäftszahlen, die das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte vorgelegt hat.

© MyMuesli

Premiere bei MyMuesli: Zum ersten Mal überhaupt hat der Müsli-Händler konkrete Umsatzzahlen veröffentlicht, die Einblicke in das Unternehmen liefern. Nach Angaben von NGIN-Food.com, die sich auf Zahlen des Bundesanzeigers beziehen, lag der Umsatz von MyMuesli im Jahr 2016 bei knapp 51 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, als sich der Umsatz entsprechend bei rund 37 Millionen Euro einpendelte.

Am erfolgreichsten agiert MyMuesli in den hiesigen Gefilden, denn 41 der 51 Millionen Euro wurden in Deutschland generiert. Mit großem Abstand folgen dahinter Österreich mit 5 und die Schweiz mit 3 Millionen Euro. In den Niederlanden kam MyMuesli auf eine Million, in Schweden wiederum auf eine halbe Million Euro.

MyMuesli-Stores in vielen Städten

MyMuesli ging im April 2007 an den Start und konnte sich nach und nach über die Unterstützung von verschiedenen Investoren wie die Beteiligungsgesellschaft Genui freuen. 2016 gewann MyMuesli den Deutschen Marketing Preis für die stringente Multichannel-Strategie, denn der Müsli-Händler hat nicht nur einen eigenen Online-Shop, sondern auch mehrere stationäre Geschäfte – unter anderem in Berlin, Leipzig und München. Im letzten Jahr startete MyMuesli ein spezielles Abo-Modell, mit dem sich Kunden ihr Lieblingsmüsli in regelmäßigen Abständen nach Hause liefern lassen können.

