Zalando: Gekündigte Mitarbeiter protestieren – fremde Unternehmen wittern ihre Chance

Entlassung von mehreren Hundert Mitarbeitern – mit dieser Nachricht sorgte der Moderiese Zalando in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen. Doch während sich die betroffenen Mitarbeiter in den sozialen Medien enttäuscht und wütend zeigen, sehen Personaler ihre große Chance gekommen.

„#Zalando hat gerade Mitarbeiter-Sale. Alles muss raus!“ – mit diesen und ähnlich spitzen Bemerkungen wird Zalando in den sozialen Medien aktuell bedacht. Grund ist der doch recht massive Stellenabbau, den der Moderiese vollziehen wird. Wie wir bereits an dieser Stelle berichteten, trennt sich das Unternehmen von rund 250 Mitarbeitern der Marketing-Abteilung. Die Aufgaben, die die ehemaligen Angestellten bisher übernommen haben, sollen künftig von Algorithmen und künstlicher Intelligenz übernommen werden. Ein herber Schlag.

Die kreativen Köpfe, die Zalando nun quasi durch Roboter ersetzt, scheinen nicht ohne Protest zu gehen. Wie die Gründerszene berichtet, sollen die gekündigten Mitarbeiter teils „heftige Reaktionen“ gezeigt haben: So sei im Fahrstuhl der Zalando-Zentrale beispielsweise ein Penis-Graffiti in den Unternehmensfarben aufgetaucht.

Andere Mitarbeiter setzten im Rahmen ihres Protests auf hochwertige Arbeit: Sie kreierten zum Schluss noch ein Poster ganz im Stil aktueller Zalando-Werbung – inklusive Logo und passender Unternehmensfarben. Darauf zu sehen ist eine junge, modebewusste Frau. Die Augen durch einen schwarzen Balken verdeckt. Am unteren Bildrand der Schriftzug: „Me. Unemployed.“ (zu Deutsch „Ich. Arbeitslos.“). Der Slogan spielt dabei auf ein Motto an, das Zalando auf Anzeigen immer wieder nutzte: Dort hieß es stets: „Me. Unlimited.“ (zu Deutsch: „Ich. Grenzenlos.“).

