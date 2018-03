Erstellt am 23. März 2018

Zalando: Beauty geht live, Wardrobe-App auch

Zalando hat nicht nur die neue App Wardrobe gestartet, sondern auch mit dem angekündigten Verkauf von Kosmetik begonnen. Zum Start gibt es bei Zalando Beauty Produkte von 120 Marken.

© Zalando - Screenshot

Zalando ist ins Kosmetik-Geschäft eingestiegen. Bereits im vergangenen Jahr kündigte das Unternehmen an, künftig auch Beauty- und Kosmetik-Produkte zu verkaufen, in den vergangenen Wochen und Monaten wurden Verträge mit Anbietern geschlossen und Personal eingestellt. Am heutigen Freitag nun ist die neue Beauty-Kategorie online gegangen. 120 Marken – von L’Oreal Paris über Maybelline bis hin zu Naturkosmetik-Anbietern wie Weleda – sind zum Start dabei. 4.000 Beauty-Produkte für Frauen befinden sich im Sortiment, ein Angebot für Männer soll im Herbst/Winter folgen.

„Beauty Station“ in Berlin

Neben dem neuen Online-Angebot eröffnet Zalando im Juni in Berlin zusätzlich den sogenannten „Beauty Store“. In diesem stationären Concept Store können „Kunden die Zalando Beauty Welt live erleben und wertvolle Tipps von unseren Beauty-Experten erhalten“, wie es von Zalando heißt. Claudia Reth, VP Category Specialties bei Zalando ergänzt: „Beauty-Produkte ergänzen auf natürliche Weise unser aktuelles Fashion-Sortiment. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihren Look mit den richtigen Beauty-Produkten zu vervollständigen. Künftig erhalten sie bei uns Stylingtipps von Kopf bis Fuß sowie exklusive Beauty Highlights und Trends aus einer Hand.“

Wardrobe-App für den eigenen Kleiderschrank

Neben der Beauty-Sparte hat Zalando auch eine neue App gelauncht. Mit Wardrobe soll der Nutzer den Überblick über den eigenen Kleiderschrank behalten. Zur Inspiration kann man in den Kleiderschränken von anderen stöbern. Die App soll zudem dabei helfen, Outfits zusammenzustellen, so InternetWorld. Praktisches Feature: Kleidungsstücke, die der Nutzer nicht mehr braucht, kann man über die Wardrobe-App innerhalb der Community oder direkt an Zalando verkaufen.