Offline-Expansion: Notebooksbilliger eröffnet Filiale in Stuttgart

Notebooksbilliger expandiert weiter im stationären Einzelhandel. Im Herbst dieses Jahres will das Unternehmen einen neuen Store in Stuttgart eröffnen.

© pixfly – Shutterstock.com

Notebooksbilliger.de will im Herbst einen Store in Stuttgart eröffnen. Das Geschäft soll sich Neuhandeln.de zufolge zentral in der Innenstadt von Stuttgart befinden: bei den Königsbau-Passagen sowie der belebten Königsstraße. Zudem befinden sich in direkter Nähe Filialen von Conrad und Cyberport. Auf rund 430 Quadratmetern wolle Notebooksbilliger.de die „größte Notebook-Auswahl in Stuttgart“ bieten.

In dem Store sollen Kunden eine Auswahl an vorrätiger Ladenware sowie die Möglichkeit zur Abholung online-bestellter Ware erhalten. Das Click&Collect-Angebot soll dabei kostenfrei gestaltet werden: Wer seine Online-Bestellung in dem Store abholt, soll keine Versandkosten zahlen. Bei der vorrätigen Ware will Notebooksbilliger.de „günstige Online-Preise“ bieten. Zudem verspricht der Elektronikhändler spezielle Angebote, die nur in dem Store gelten sollen.

Notebookbilliger.de konnte seinen Umsatz deutlich steigern

Notebooksbilliger.de betreibt bereits Geschäfte in Hamburg, Düsseldorf, München und Hannover. Dass nun auch ein Store in Stuttgart folgen soll, zeigt, wie erfolgreich die Offline-Strategie des Unternehmens offenbar funktioniert.

Der Elektronikhändler konnte seinen Netto-Umsatz zuletzt um 23,1 Prozent auf 742,9 Millionen Euro steigern. Das liegt vor allem auch daran, dass Notebooksbilliger.de seinen Kundenstamm ausbauen konnte. Das Geschäft mit Haushaltsgroßgeräten habe sich zudem überdurchschnittlich gut entwickelt – den Großteil des Umsatzes macht das Unternehmen aber noch immer mit dem Verkauf von Notebooks. Auch beim Gewinn sieht es für Notebooksbilliger.de gut aus: Das Ergebnis vor Steuern stieg von 17,3 Millionen Euro auf 21,6 Millionen Euro.