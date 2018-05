Otto Group: Marc Opelt wird Vorsitzender des Bereichsvorstandes Otto

In Marc Opelt bekommt die Geschäftsführung der Einzelgesellschaft Otto erstmals einen Vorsitzenden. Otto ist die größte Konzerngesellschaft der Otto Group.

© Otto Group

Marc Opelt wird mit Wirkung zum 1. Juni 2018 Vorsitzender des Bereichsvorstandes der Einzelgesellschaft Otto. Die vierköpfige Geschäftsführung bekommt damit zum ersten Mal einen Vorsitzenden. Bislang ist Opelt Sprecher des Bereichsvorstandes und selbst Otto-Bereichsvorstand Vertrieb. „Marc Opelt ist seit Jahren ein entscheidender Treiber für die erfolgreiche Weiterentwicklung von OTTO, wir danken ihm ausdrücklich für dieses herausragende Engagement und freuen uns sehr auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit“, betont Dr. Marcus Ackermann, als Vorstand Multichannel Distanzhandel im Konzernvorstand der Otto Group unter anderem für die Einzelgesellschaft OTTO zuständig.

Fast 30 Jahre Otto-Erfahrung

Marc Opelt, 55, ist bereits vor 28 Jahren zu Otto gekommen, damals als Marketing-Assistent des damaligen Otto-Versandes. 1992 wurde er Abteilungsleiter Katalogmarketing Hartwaren. In den 90er Jahren war Opelt maßgeblich am Aufbau von Otto Office beteiligt, bevor er 2000 in die Geschäftsführung von Eddie Bauer in München wechselte. Von 2002 bis 2005 verantwortete er als Divisional Vice President das Direktgeschäft in den USA. Zurück in Deutschland wurde er 2005 Geschäftsführer der Baur Gruppe für Marketing, Vertrieb, Werbung und E-Commerce.

Seit August 2012 ist er Bereichsvorstand Vertrieb bei Otto, der größten Konzerngesellschaft der Otto Group und war in den vergangenen Jahren entscheidend am Wandel des Unternehmens beteiligt. „Wir erfinden uns neu, erweitern unser Geschäftsmodell und öffnen uns für viele weitere Marken und Partner, um gemeinsam zu wachsen“, sagte Opelt im März. Man befinde sich gerade in der „wohl größten Veränderung in der Geschichte von Otto“. Vor allem mit dem Wandel zur Plattform erfindet sich der Online-Händler gerade neu. Opelts Verantwortung für diesen Prozess steigt als Vorsitzender des Bereichsvorstands noch weiter.