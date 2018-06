Großkunden: Deutsche Post will Verträge und Rabatte prüfen

Wie sieht es um bestehende Verträge mit Großkunden aus? Wurden unrechtmäßige Rabatte vergeben? – Dies sind Fragen, die die Deutsche Post DHL umtreiben. Und es sollen Antworten und Taten folgen.

Die Deutsche Post DHL möchte die Einnahmen und Gewinne pro Paket erhöhen. Zu diesem Zwecke plant das Unternehmen, bestehende Verträge mit Großkunden zu überprüfen, um eventuell auch unrechtmäßig vergebene Rabatte zu finden und entsprechende Änderungen vorzunehmen. Dies schreibt die WirtschaftsWoche und verweist dabei auch auf Aussagen von Vorstandschef Frank Appel:

„Wir haben bei unseren Kunden unsere Vertragsvereinbarungen nicht konsequent genug durchgesetzt oder waren zu kulant“, sagte er dem Portal. Als Beispiele werden Rabatte aufgeführt, von denen Unternehmen profitieren können, wenn sie mindestens 10.000 Pakete versenden. In einigen Fällen wurden solche Mindestmengen jedoch nicht eingehalten, aber die Rabatte trotzdem vergeben.

„Wir werden uns die Verträge mit unseren einzelnen Kunden sehr genau angucken und prüfen, ob unsere Annahmen bei Vertragsabschluss wie Volumenzusagen, Gewichte und Sendungsgrößen auch eingetroffen sind“, wird Appel weiter zitiert.

DHL liebäugelt mit Zuschlägen

Doch nicht nur bei bestehenden Verträgen mit Großkunden will die Deutsche Post DHL ansetzen, um die Gewinne zu erhöhen. Auch an anderer Stelle scheint der Logistiker Änderungen zu erwägen – zum Beispiel bei Zuschlägen. So sei es in der Logistikbranche durchaus gang und gäbe, Aufschläge für steigende Treibstoffpreise oder grundsätzlich höhere Transportkosten anzulegen. Auch darüber wolle die Deutsche Post nachdenken. „Wir prüfen derzeit, ob wir so etwas auch im Paketgeschäft einführen“, so Appel laut WirtschaftsWoche.