Shoop.de will Amazon mit dem Shoop Day ein Schnippchen schlagen

Der Amazon Prime Day steht in den Startlöchern. Doch der Cashback-Anbieter Shoop.de will nicht tatenlos zusehen, wie sich Amazon alle Kunden allein angelt, und startet einen entsprechenden Gegenangriff.

© Rawpixel.com / Shutterstock.com

Amazon hat die Werbetrommel angeschmissen und diese funktioniert: Seit einigen Tagen sprießen die Nachrichten – sowohl auf Verbraucher- als auch auf Branchenportalen – über den Amazon Prime Day förmlich wie Pilze aus dem Boden. Der Schnäppchen-Tag lockt mit mehr als einer Million Angebote. Doch die Konkurrenz schläft nicht und holt zum Gegenangriff aus.

Shoop.de startet den Shoop Day

Unter ihnen ist auch der Cashback-Anbieter Shoop.de. Das Unternehmen hat nun nämlich den sogenannten „Shoop Day“ angekündigt, der am 17. Juli 2018 an den Start gehen soll. Dieser Aktionstag fand 2017 zum ersten Mal statt und geht in diesem Jahr somit in seine zweite Runde. Er wird dabei aktiv „als Gegengewicht zum omnipräsenten Prime Day“ beworben.

„Der Cashback-Aktionstag bietet attraktive Angebote und satte Rabatte von Marken wie Adidas, Booking.com, Christ, DELL, iTunes, Lieferando, L`Occitane und Reebok. Ein Konzept, das dem Prime Day durchaus gefährlich werden kann“, schreibt das Unternehmen in der entsprechenden Pressemitteilung.

Insgesamt sollen einerseits die Kunden von „überdurchschnittlich hohen Cashback-Raten“ und die Händler andererseits von einer „erheblichen Umsatz- und Aufmerksamkeitssteigerung bei geringerem Investment als bei Amazon“ profitieren. Bereits im vergangenen Jahr seien im Rahmen des Shoop Days Transaktionen im fünfstelligen Bereich verzeichnet worden.

Shoop.de ist übrigens nicht das erste Unternehmen, das Amazon mit Blick auf den Prime Day ein Schnippchen schlagen möchte: Auch Ebay hatte kürzlich angekündigt, in den USA am gleichen Tag mit einer rabattfreudigen Aktion aufzuwarten.