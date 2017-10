Online shoppen, stationär umtauschen: Walmart startet neuen Retouren-Service

Die Laden-Kette Walmart macht seinen Kunden das Umtauschen von online gekauften Artikeln ab sofort noch einfacher. Mit dem neuen Service Mobile Express Return können Produkte in allen stationären Geschäften zurückgegeben werden.

Walmart legt sich aktuell mächtig ins Zeug, seine Kunden bei Laune zu halten und das eigene E-Commerce-Konzept auszubauen. Ab kommenden Monat will man den Konsumenten die Rückgabe von online erstandenen Artikeln vereinfachen und bringt mit dem Service Mobile Express Returns einen vereinfachten Retouren-Prozess an den Start. Damit können Kunden online gekaufte Produkte problemlos in allen der rund 4.700 stationären Geschäfte in ganz Amerika umtauschen oder zurückgeben. Dazu müssen Konsumenten lediglich in der Walmart-App einen entsprechenden QR-Code für die Transaktion generieren und können das nicht mehr gewünschte Produkt anschließend in jedem Store zurückgeben.

Zusammenarbeit von Online- und Offline-Business stärken

Mit Mobile Express Returns hat sich Walmart eines der neusten Feature vom großen Konkurrenten Amazon abgeschaut. Denn auch der Online-Riese bietet seit einigen Wochen In-House-Retouren in seinen vor Kurzem erworbenen Stores der Bio-Supermarkt-Kette Whole Foods sowie dem Einzelhandelsunternehmen Kohl´s an. Das nun auch Walmart seine Online- und Offline-Geschäfte näher zusammenbringt, macht durchaus Sinn.

Einen besonderen Vorteil haben Walmart-Kunden, die sperrige oder unhandliche Waren zurückgeben wollen. Das sogenannte „Keep It“-Programm erlaubt es den Konsumenten, die Artikel zu behalten und dennoch ihr Geld zurückzubekommen. Ein weiterer Service, den bereits Amazon seinen Kunden anbietet, was allerdings auch oft zu Betrügereien führen kann. Um sich davor zu schützen, will Walmart spezielle Technik einsetzten, um seinen „Keep It“-Service genau beobachten und mögliche Unregelmäßigkeiten rechtzeitig zu erkennen.

Zeit als neue Währung im Handel

Walmart war in den letzten Monaten mit Hochdruck darin bemüht, das Shopping-Erlebnis seiner Kunden zu beschleunigen. „Zeit hat sich neben Geld zu einer neuen Währung im Handel entwickelt“, wird Daniel Eckert, Senior Vice President bei Walmart U.S., auf Techcrunch zitiert. „Die Frage ist, wie wir den Kunden ein nahtloses Shopping-Erlebnis ermöglichen können“. Dafür hat Walmart in den letzten Monaten einiges getan. Nicht nur wurden intelligente Schließsysteme getestet, die es ermöglichen, dass Bestellungen direkt im Kühlschrank des Kunden landen, sondern es wurde auch eine Zusammenarbeit mit Parcel angekündigt, für noch schnellere Zustellungen.

Einen Vorteil bringt der In-House-Retourenservice natürlich auch für die Einkaufs-Kette: Damit werden wieder mehr Kunden in die stationären Geschäfte „gelockt“ und so möglicherweise auch zum Kaufen animiert.