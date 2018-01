Spendenaktionen: Ebay sammelte im letzten Jahr weltweit 84 Mio. Dollar ein

Seit dem Launch von „Ebay for Charity“ im Jahr 2003 konnte der Online-Marktplatz 810 Millionen Dollar für gemeinnützige Organisationen einsammeln. Allein im letzten Jahr waren es 84 Millionen Dollar. Bis 2020 will Ebay die Milliarden-Marke knacken.

© pinkomelet - Shutterstock.com

84 Millionen Dollar – so viel hat Ebay allein im letzten Jahr an Spenden verteilt. Damit hat der Online-Marktplatz seit dem Start von „Ebay for Charity“ im Jahr 2003 insgesamt 810 Millionen Dollar zusammengetrommelt. Geld, das verschiedenen Organisationen und Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird. „Zusammen mit unseren Ebay-Käufern und -Verkäufern wollen wir bis 2020 mehr als eine Milliarde Dollar für gemeinnützige Organisationen einsammeln“, kündigte Brenda Halkias, General Manager von Ebay for Charity, in der entsprechenden Pressemitteilung an.

Im Zuge von Ebay for Charity können Wohltätigkeitsorganisationen beispielsweise Gegenstände mit ermäßigten Gebühren versteigern. Verbraucher haben zudem die Möglichkeit, eigene Produkte zu verkaufen und das eingenommene Geld direkt an eine selbst gewählte Einrichtung zu spenden. Unternehmen wiederum können einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einnahmen weitergeben. Im letzten Jahr sollen durch diese Aktionen jede Minute 160 Dollar zusammengekommen sein.

Treffen mit Warren Buffet bringt 2,7 Mio. Dollar

Zudem wurden im vergangenen Jahr einige Events und exklusive Produkte bei Ebay versteigert, um mit dem Geld gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Zu den Highlights zählen ein Essen mit dem Investor Warren Buffett für 2,7 Millionen Dollar, eine Skulptur des Künstlers Ai Weiwei für 800.000 Dollar sowie eine Gitarre des Musikers Ryan Adams für 63.000 Dollar. Auf der britischen Ebay-Seite wurde außerdem Ende Dezember 2017 ein Gedenk-Geldschein zum aktuellen Star-Wars-Film „The Last Jedi“ versteigert. Der Erlös von knapp 185.000 Pfund ging dabei an eine Kinderhilfsorganisation.

Auch in diesem Jahr sollen ähnliche Aktionen durchgeführt werden, wie etwa die Versteigerung von Roben, die von einigen Teilnehmern der Golden Globe Awards getragen wurden, oder eine Charity-Auktion in Zusammenarbeit mit der Mode-Expertin Cathy Hummels und dem Blogger Willy Iffland.