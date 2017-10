Erstellt am 13. Oktober 2017

Top Jobs: Meedia, GoDaddy und Bringmeister

Für Jobsuchende könnte sich der heutige Freitag, der 13., als wahrer Glückstag entpuppen. Aktuell sind wieder einige Firmen auf der Suche nach Verstärkung, unter anderem auch Meedia, GoDaddy und Bringmeister.

© Enculescu Marian Vladut /Shutterstock.com

Meedia sucht einen Projektmanager (m/w)

Der Onlinebranchendienst Meedia sucht ab dem 01.01.2018 einen neuen Projektmanager in Hamburg.

Wer sich für digitale und gedruckte Medien begeistern kann, ist bei Meedia genau richtig. Das Unternehmen ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Projektmanager, der die Steuerung von Projekten von Anfang bis Ende übernimmt, als Organisationstalent in einem Team aus Redakteuren, Grafikern, Media Marketern und Dienstleistern glänzen kann und hinsichtlich der Projektarbeit auch mal über den Tellerrand hinausschaut. Der neue Mitarbeiter sollte neue Geschäftspotenziale erkennen und deren Entwicklung und Umsetzung aktiv begleiten sowie die Budget-, Ressourcen- und KPI-Planung verantworten und das Reporting aller Projekte übernehmen.

Um den Posten des neuen Projektmanagers bei Meedia zu ergattern, sollten Bewerber Berufserfahrung im Projektmanagment sowie Know-how in der analogen und digitalen Medienproduktion vorweisen können, Leidenschaft für Projekte in agilen Umfeldern mitbringen und in der Lage sein, ein Team zu führen und zu motivieren. Der passende Kandidat sollte außerdem freundlich, offen und selbstbewusst sein, gerne mit Kunden und Dienstleistern zusammenarbeiten sowie Aufgeschlossenheit, große Neugierde und Lernbereitschaft mitbringen.

Weitere Details gibt es in der Stellenausschreibung.

GoDaddy sucht einen Social Media und Content Manager (m/w)

Der Hosting-Anbieter GoDaddy sucht für seinen Standort in Ismaning ab sofort einen neuen Social Media und Content Manager.

Der neue Manager ist für den Aufbau und die operative Betreuung aller Social-Media-Profile auf Facebook, Twitter und Pinterest verantwortlich, übernimmt die Content-Recherche, -Planung und -Erstellung für den DomainFactory-Blog und betreut das interne Kundenforum sowie die Beratung bei internen und externen Kommunikationsthemen. Zusätzlich arbeitet er in enger Abstimmung mit den Bereichen Kundenservice, Technik und Produktmanagement sowie der Geschäftsleitung.

Der neue Social Media und Content Manager sollte ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder kommunikations­wissenschaftliches Studium oder eine ähnliche Ausbildung mitbringen, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Social Media vorweisen können sowie über Lernbereitschaft und ein schnelles Auffassungsvermögen verfügen. Zusätzlich sollten Bewerber einen sicheren Umgang mit den gängigen Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram und Pinterest haben, erste praktische Erfahrungen mit WordPress oder einem anderen CMS vorweisen können und ausgeprägte Präsentationsfähigkeiten mitbringen. Ein hohes Maß an Kreativität, Engagement und Verbindlichkeit und ein verhandlungssicheres Englisch runden das Profil des geeigneten Kandidaten ab.

Hier können sich Interessierte auf den Job bewerben.

Bringmeister sucht einen Leiter Online Category Management (m/w)

Für den Standort Berlin möchte Bringmeister einen neuen Leiter Online Category Management gewinnen.

Der neue Leiter Online Category Management ist für die strategische und operative Ausrichtung der Sortimente in den unterschiedlichen Liefergebieten unter Berücksichtigung von Umsatz, Absatz und Profitabilität zuständig, steuert den Ausbau des Geschäfts bzw. den Einkauf mit den regionalen Streckenlieferanten und führt außerdem Vertrags- und WKZ-Verhandlungen durch. Außerdem optimiert der neue Mitarbeiter die Regelprozesse für das Ein- und Auslisten von Artikeln und der Anreicherung mit Vertriebsdaten in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Warenwirtschaft, IT und Logistik. Zu guter Letzt verantwortet er die Steuerung von verschiedenen Aktionen und Preiskampagnen und übernimmt die disziplinarische und fachliche Verantwortung für ein Team von mehreren Mitarbeitern sowie Praktikanten und Werkstudenten.

Um bei Bringmeister einzusteigen, sollte man ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder ähnliches bzw. eine vergleichbare Ausbildung absolviert haben, mehrere Jahre Berufserfahrung im Lebensmitteleinzelhandel oder im -Einkauf bzw. im Category Management haben und über Kenntnisse von warenwirtschaftlichen Prozessen, bestenfalls auch von Stammdatenprozessen, verfügen. Erste nachweisbare Erfahrungen im Projektmanagement sowie Führungserfahrung sind ebenso wünschenswert wie hohe Zahlenaffinität, schnelle Auffassungsgabe und Prozessverständnis. Zusätzlich sollte der neue Leiter Online Category Management über eine kreative, innovative, aber auch strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise verfügen, hervorragende Excel-Kenntnisse haben und stets hohe Einsatzbereitschaft und Motivation zeigen.

Bewerbungen nimmt Bringmeister hier entgegen.