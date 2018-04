Top Jobs: Otto, Verivox und Red Bull

Um nicht alle Stellenangebote zu durchforsten, haben wir das mal wieder übernommen und präsentieren heute drei interessante Angebote von den Unternehmen Otto, Verivox und Red Bull.

© Enculescu Marian Vladut /Shutterstock.com

Verivox sucht einen Online Content Marketing Manager (m/w)

Für den Standort Leipzig wird von Verivox ein neuer Online Content Marketing Manager gesucht.

Dieser recherchiert und erstellt eigene Texte für die externe und interne Kommunikation, identifiziert dabei presse- und öffentlichkeitswirksamn Themen, um sie mediengerecht aufzuarbeiten und verfasst Pressemitteilungen. Zusätzlich übernimmt der neue Online Content Marketing Manager die Bearbeitung der Presseanfragen, konzipiert Kommunikationsprojekte zur Stärkung der Marke Verivox und erweitert gemeinsam mit der SEO-Abteilung den Versicherungscontent zur Erhöhung der Sichtbarkeit bei Google.

Bewerber sollten ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Journalismus, Kommunikation, Medien oder eine vergleichbare Ausbildung, mindestens drei Jahre Berufserfahrung sowie ein ausgeprägtes Sprachgefühl und einen stilsicheren Ausdruck vorweisen können. Verivox erwartet außerdem ein Gespür für verbraucherrelevante Themen, gutes Zeit- und Selbstmanagement sowie eine proaktive Arbeitsweise in Verbindung mit einem sicheren Umgang in den gängigen CMS-Systemen.

Hier gibt es alles weitere zur Stelle bei Verivox.

Otto Now sucht einen neuen Shopmanager (m/w)

Das Inhouse StartUp von Otto, Otto Now, sucht in Hamburg einen Shopmanager.

Der neue Shopmanager bei Otto Now entwickelt das Sortiment weiter, ist für die Evaluierung und Einführung neuer Produkte und Produktgruppen verantwortlich und überwacht die fortlaufende Preis- und Absatzoptimierung. Außerdem übernimmt er oder sie die Produktanlage und -pflege, Optimierung der Produktpräsentation und setzt diese durch passenden Content geschickt in Szene. Zu guter Letzt fällt die Erfolgsmessung und Analyse von Kundenfeedback in das Aufgabenfeld des neuen Shopmanagers bei Otto Now.

Für die Stelle sind neben fundierter Erfahrung im Management von Online-Shops außerdem Kenntnisse in den gängigen CMS-Systemen sowie ein ausgeprägtes Gespür für die richtige Produktinszenierung vonnöten.

Interessierte finden hier die gesamte Stellenanzeige.

Red Bull sucht einen Junior E-Commerce Specialist Consumer Products (m/w)

Red Bull möchte sein Products Marketing Team in Elsbethen um einen neuen Junior E-Commerce Specialist verstärken.

Als neuer Mitarbeiter bei Red Bull übernimmt dieser die Verantwortung für die Inhalte der firmeneigenen Online-Shops, die kontinuierliche Website-Optimierung sowie die strategische Planung der Produktpalette und das Management der Produkt-Lebenszyklen mit Anpassung der Marketing-Aktivitäten. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Implementierung globaler Online-Marketing-Kampagnen, das Monitoring sowie Reporting dieser und die Weiterentwicklung der bestehenden Content Management Systeme.

Für diese Aufgaben verlangt Red Bull von den Kandidaten ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt IT, Wirtschaftsinformatik, E-Commerce oder ähnliches, mehrjährige Berufserfahrung im E-Commerce, Erfahrung bei der Umsetzung von Online-Kampagnen sowie eine ausgeprägte IT-Affinität und Fachwissen im Web-Bereich. Von Vorteil sind außerdem Mode-Interesse und Sportbegeisterung, eine Hands-on Mentalität sowie analytische Denkweise.

Alles Weitere zum Job bei Red Bull gibt es an dieser Stelle.