Ebay-Umfrage: Deutsche Frauen gegenüber Unternehmensgründung aufgeschlossen

Mithilfe einer europaweiten Umfrage wollte der Online-Marktplatz Ebay herausfinden, inwieweit Frauen sich vorstellen können, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dabei zeigt sich, dass vor allem deutsche Frauen demgegenüber aufgeschlossen sind, was vor allem an den flexiblen Arbeitszeiten liegen soll.

© Sergey Nivens - Shutterstock.com

Am heutigen Tag, dem 8. März 2017, ist Internationaler Frauentag. Anlass genug, um dem weiblichen Geschlecht vor allem heute die komplette Aufmerksamkeit zu schenken. Das dachte sich auch der Online-Marktplatz Ebay und hat deswegen eine entsprechende Studie durchgeführt. In der Untersuchung geht es vor allem darum, herauszufinden, inwieweit Frauen dazu bereit sind, ein Unternehmen zu gründen.

Unternehmensgründung: Unabhängigkeit ist wichtiger Faktor

Die Umfrage wurde im Februar 2017 von Censuswide durchgeführt und von Ebay in Auftrag gegeben. Es wurden exakt 1.001 Personen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren befragt, was nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, Frankreich, Spanien sowie Italien vollzogen wurde, sodass am Ende ein europäischer Vergleich möglich war.

Dabei zeigt sich insgesamt, dass die hiesigen Frauen mit großem Abstand am aufgeschlossensten sind, wenn es darum geht, ein eigenes Unternehmen zu gründen, denn das könnten sich 74,5 Prozent aller Befragten vorstellen. In den übrigen Ländern liegt die Quote gerade mal bei rund 50 Prozent. Der häufigste Grund, der von den Teilnehmerinnen genannt wurde, bestand mit 68,2 Prozent in der persönlichen Unabhängigkeit. Aber auch der Faktor „flexible Arbeitszeiten“ wurde von den Frauen relativ häufig genannt (34,6 Prozent).

Mompreneure gewinnen an Relevanz bei Ebay

In der entsprechenden Pressemitteilung führt Ebay auch einige Beispielgeschichten auf, die den Trend zur Unternehmensgründung von Frauen, aber auch die Erfolge bestätigen sollen. Dazu gehört beispielsweise Annedore Linder, die bereits im Jahr 1999 einen eigenen Shop bei Ebay eröffnet und damit den Schritt in die Selbständigkeit gewagt hat. „Zu Beginn habe ich als Privatverkäuferin gebrauchte Babybekleidung verkauft, heute beschäftige ich in meinem ‚Baumarkt ohne Baustoffe‘ 27 Mitarbeiter“, so Linder. Dabei soll der Verkauf von Produkten aus den Kategorien Haus, Garten sowie Freizeit ihren Ebay-Shop zu einem der umsatzstärksten Sachsen-Anhalts gemacht haben.

In der Mitte des letzten Jahres hatte sich Ebay schon einmal mit einem ähnlichen Thema auseinandergesetzt. Dort ging es insbesondere darum, dass selbstständige Frauen mit jungen Kindern, auch „Mompreneure“ genannt, zunehmend an Relevanz für die Wirtschaft gewinnen und immer mehr Umsätze generieren. Im Jahr 2016 soll die Zahl sogar bei geschätzten 42,4 Milliarden Euro gelegen haben.