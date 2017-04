Erstellt am 03. April 2017

Social-Media-Stars: Amazon startet Programm für Influencer Marketing

Erfolgreiche YouTuber, Instagramer und Blogger sind die neuen Rockstars unserer Zeit. Sie haben einen großen Einfluss auf das Kaufverhalten der Nutzer und können aus diesem Grund ein gutes Marketinginstrument für Unternehmen sein. Das weiß auch Amazon und hat ein entsprechendes Werbeprogramm auf den Weg gebracht.

Hinter dem Begriff „Influencer Marketing“ verbirgt sich ein Werbekonzept, auf das bereits viele Unternehmen zugreifen: Dabei bezahlen Unternehmen beliebte Blogger, Vlogger und Social-Media-Promis dafür, dass sie bestimmte Produkte anpreisen. Auch der Einsatz von Affiliate-Links ist an dieser Stelle üblich. Da die Blogger zumeist große und vor allem treue Fangemeinden aufweisen, können durch eine solche Werbung die Umsätze rapide steigen. Ein gutes Geschäft – sowohl für die Blogger als auch für die Unternehmen.

Auch Amazon will sich das Potenzial dieses Marketing-Bereichs nicht entgehen lassen und hat nun ein entsprechendes Programm mit dem Namen „Amazon Influencer Program“ ins Leben gerufen und in die Beta Phase geschickt. Wie TechCrunch berichtet, bietet das Unternehmen den Influenzern – also den meinungsbeeinflussenden Bloggern – eine Provision auf die verkauften Produkte.

Nicht für alle: Amazon Influencer Programm setzt auf Exklusivität

Doch Amazon wäre nicht Amazon, wenn ein solches Programm nicht auch einen gewissen Esprit und eine gewisse Exklusivität versprühen würde. Denn genau wie auch im Bereich Prime, so ist auch das neue Amazon Influencer Programm nicht für jeden zugänglich: Während am traditionellen Amazon Affiliate-Programm so gut wie jeder teilnehmen und auf Affiliate-Basis Provisionen einstreichen kann, muss man sich für das neue Influencer-Programm anmelden und dann auch Zustimmung durch Amazon hoffen.

Um am Amazon Influencer Programm teilnehmen zu dürfen, müssen die Blogger und Meinungsmacher, laut TechCrunch, eine große Fangemeinde bzw. Reichweite vorweisen können. Auch die Aktivitäten und das Engagement der Fans über diverse Social-Media-Plattformen hinweg, die Qualität der Beiträge oder aber die Relevanz für Amazon spielen dabei eine Rolle. Dabei soll Amazon Influencer auf allen Ebenen und in allen Kategorien suchen.

Sicher wird Amazon sein neues Influencer Programm erst eine Zeit lang in den USA testen, bevor es auch hierzulande den Bloggern und Meinungsbildern zur Verfügung steht.