USA: PayPal löscht den Rechnungskauf aus seinem Angebot

PayPal wird ab Mitte April keinen Kauf auf Rechnung mehr in den USA anbieten. Ob sich auch Kunden aus anderen Ländern von dieser Bezahlmethode verabschieden müssen, wurde bislang noch nicht bestätigt.

© Tero Vesalainen / shutterstock.com

Der Kauf auf Rechnung bietet für Online-Shopper eine Menge Vorteile. Produkte können bestellt, in den eigenen vier Wänden begutachtet und bei Bedarf wieder zurückgeschickt werden – all das ohne sein Konto um auch nur einen Cent zu erleichtern. PayPal-Usern in den USA wird dieser Service künftig allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Payment-Anbieter hat seine allgemeinen Geschäftsbedingungen dahingehend nun geändert und nimmt den Rechnungskauf ab dem 19. April 2018 aus seinem Sortiment.

Die Änderungen wurden auf der US-amerikanischen Seite von PayPal veröffentlicht und scheinen sich aktuell nur auf die USA zu beziehen, berichtet Tamebay.

Weitere Änderungen in Planung

Neben der Löschung des Rechnungskaufes hat der Payment-Anbieter mit dem Update seiner Geschäftsbedingungen eine ganze Reihe weiterer Änderungen angekündigt. So wird künftig ein fester Betrag für die Überweisung an Freunde und Familie außerhalb der USA verlangt. Die ursprünglich variablen Gebühren werden nun auf $2.99 bzw. $4.99, je nach Empfängerland, pro Überweisung festgelegt. Zusätzlich wurden die Voraussetzungen angepasst, bei denen ein Händler unter das Seller Protection Program von PayPal fällt. Dieses wird ab dem 19. April nur noch greifen, wenn der Käufer bei einem Kaufabschluss auch in seinem PayPal-Account angemeldet ist. Eine Reihe von Ebay-Kunden haben ihr Konto auf dem Marktplatz mit dem von PayPal verbunden, was ein Einloggen beim Payment-Anbieter für einen Bezahlvorgang nicht mehr verpflichtend macht. Mit den Änderungen steht in einem solchen Fall der Händler nicht mehr unter dem Schutz des Seller Protection Program.

Die ausführliche Liste der PayPal-Änderungen gibt es an dieser Stelle.