WhatsApp-Update: Messenger rollt neue Funktionen aus

WhatsApp möchte in den kommenden Wochen ein Update auf den Markt bringen. Damit sollen die Privilegien, welche derzeit nur iPhone-Nutzer innehatten, wegfallen. Die neue Version des Messenger-Dienstes wird aber vorerst nur für wenige Android-Nutzer verfügbar sein.

© senrakawa/ shutterstock

WhatsApp möchte in den kommenden Wochen ein umfangreiches Update auf den Markt bringen. Android-Nutzer können damit zukünftig die Funktionen nutzen, die bisher iOS-Kunden vorbehalten waren. Die neue Version des Messenger-Dienstes wird aber vorerst nur für wenige Android-Nutzer verfügbar sein. Demnach sind die Neuerungen nur für diejenigen verfügbar, die zukünftig über die neueste Version von Android (Oreo 8.0) verfügen.

iPhone-Kunden konnten in der Vergangenheit weitaus mehr Funktionen nutzen als Android-Besitzer. So war es Apple-Nutzern schon vor allen anderen möglich, sowohl Nachrichten für alle Chat-Beteiligten zu löschen als auch Sprachnachrichten vor dem Versenden anzuhören. Mit diesem Klassenunterschied soll nun bald Schluss sein. Laut Chip.de will der Messenger-Dienst durch ein Update, das in den kommenden Wochen erscheinen wird, auch Android-Geräte mit den zusätzlichen Funktionen versorgen. Außerdem bietet die zukünftige Version des Messenger-Dienstes ein neues Design und eine iOS-ähnliche Oberfläche.

Welche Neuerungen kommen für Android-Nutzer hinzu?

Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehört unter anderem die volle Kontrolle bei Sprachnachrichten und bei Benachrichtigungen. Android-Nutzer sollen damit festlegen können, wie WhatsApp auf Nachrichten von einzelnen Kontakten reagieren soll. Somit können die Nutzer entscheiden, ob Nachrichten nach dem Eintreffen bereits im Sperrbildschirm angezeigt werden. Darüber hinaus kann für wichtige Kontakte ein spezieller Ton eingestellt werden, um dringende Benachrichtigungen besser herausfiltern zu können.

Den Verlauf von Gruppen-Chats sollen User in Zukunft auf stumm schalten können. Nur im Falle einer direkten Erwähnung der eigenen Person kann die Benachrichtigung per Ton oder Display festgelegt werden. Die neuen Funktionen sind bereits für die Beta-Version des Messengers freigeschaltet. Diese werden nun in die endgültige WhatsApp-Version einfließen.

Wie schon erwähnt soll das WhatsApp-Update allein für Android-Nutzer mit einem Update auf Oreo 8.0 verfügbar sein. Wann Android die neue Oreo-Version auf den Markt bringen will, ist allerdings noch unklar. Fest steht, dass vorerst alle Nutzer von Google-Smartphones mit dem Upgrade an der Reihe sind. Weitere Anbieter wie HTC, Huawei, Nokia, OnePlus und Sony hätten sich bereits geäußert, welche Smartphones ein Android-Update erhalten werden. Sowohl LG als auch Samsung halten sich wie gewohnt bisher noch bedeckt.