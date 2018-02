Video der Woche: Von höflichen Roboter-Hunden und verschlossenen Türen

Technologien sind so tief in unserem Leben verankert, dass die meisten Leute keine Scheu oder Bedenken mehr haben. Doch es gibt auch neuartige Roboter, die ein gewisses Befremden auslösen und vielleicht sogar unheimlich wirken können. Die hundeartigen Roboter des US-amerikanischen Unternehmens Boston Dynamics sind so ein Beispiel:

Sie haben vier Beine, entsprechen von den Ausmaßen her etwa größeren Hunden und bewegen sich auch annähernd hundeähnlich. Dennoch fehlen ihnen natürlich die Niedlichkeit und das charmante Auftreten der Haustiere. Alles in allem sind sie jedoch so konzipiert, dass sie in der Lage sind, auch etwas schwierigere Aufgaben – wie zum Beispiel das Öffnen einer Tür – zu übernehmen.

Boston Dynamics hat kürzlich zwei neue Videos veröffentlicht, in denen es eben darum geht, eine Tür zu öffnen. In einem Clip braucht ein Roboter die Hilfe seines robotischen Kumpels, um durch eine Tür zu kommen. Im anderen wird ein Roboter von einem Menschen „geärgert“ und stetig davon abgehalten, die anvisierte Tür zu öffnen – hier zeigt sich der fokussierte und unerschütterliche (einprogrammierte) „Wille“ des Robo-Hundes. – Unsere Videos der Woche.