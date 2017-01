Erstellt am 30. Januar 2017

30.01.2017 – Razzia bei Adblock-Betreiber Eyeo | Steuerrückzahlungs-Fake per Mail | Shoes.com ist offline

Durchsuchungen beim Adblock-Plus-Betreiber Eyeo, Falschmeldungen über Steuerrückzahlungen per E-Mail und Shoes.com schließt seine Pforten. Die News im Überblick.

© Pinone Pantone – Shutterstock.com

Eyeo: Durchsuchungen beim Adblock-Plus-Betreiber

Der Adblock-Plus-Betreiber Eyeo hat sich schon häufiger mit Unternehmen vor Gericht gestritten. Nun gab es laut Heise Online Durchsuchungen in den Büros des Unternehmens sowie drei Privatwohnungen. Die Behörden hätten dabei nach Beweisen für gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen gesucht, heißt es weiter. Wie Eyeo-Geschäftsführer Till Faida erklärt habe, gehen die Durchsuchungen auf Vorwürfe von Axel Springer zurück. „Die Eyeo GmbH gewährte Zugang zu allen Informationen und wird mit den Ermittlungsbehörden intensiv zusammenarbeiten, um den Sachverhalt aufzuklären“, verkündete Faida selbstbewusst.

Steuerrückzahlungen: Nicht auf E-Mails reagieren!

Derzeit machen laut dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) E-Mails die Runde, die im Namen des Amtes verschickt werden und den Empfängern Anspruch auf eine Steuerrückerstattung versprechen. Um diese Steuerrückzahlung zu erhalten, müsse nur ein verlinktes Formular ausgefüllt werden. Das Bundeszentralamt für Steuern weißt (natürlich) darauf hin, dass es sich bei diesen Mails um Betrug handelt und warnt davor, auf die Nachrichten zu reagieren. Das BZSt verschickt Aufforderungen zur Beantragung von Steuererstattungen niemals per E-Mail und fragt Kontoverbindungen schon gar nicht in dieser Form ab.

Online-Schuhhändler Shoes.com ist offline

Shoes.com, ein Online-Händler für Schuhe, hat sein Geschäft offenbar aufgegeben. Wie Internet Retailer berichtet, seien alle drei Online-Shops des Unternehmens nicht mehr erreichbar und auch E-Mails könnten nicht zugestellt werden. Shoes.com habe die Schließung seines Geschäfts am Freitag bestätigt, aber nicht erklärt, wieso man sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Das Unternehmen soll in den vergangenen Jahren aber sinkende Traffic-Zahlen verzeichnet haben, so Internet Retailer.