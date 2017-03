16.03.2017 – Lieferando-Mutter Takeaway strauchelt | Schweizer VC-Firma übernimmt Groupon-Länder | iAdvize integriert WhatsApp

Heute in den News: Die Lieferando-Mutter Takeaway meldet Verluste, die Schweizer VC-Firma Mountain Partners übernimmt das Südamerika-Geschäft von Groupon und iAdvize integriert WhatsApp.

© Dani Vincek – Shutterstock.com

Takeaway: Mutter-Unternehmen von Lieferando meldet Verluste

Takeaway, das Mutter-Unternehmen der Lieferdienst-Plattform Lieferando, hat seine Geschäftszahlen des Jahres 2016 präsentiert und kann mit diesen alles andere als zufrieden sein, wie auch NGIN-Food findet. So stieg zwar der Umsatz um satte 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nun 111,6 Millionen Euro, doch die Verluste lagen dafür bei 30,1 Millionen Euro. Dies soll insbesondere an den hohen Ausgaben für das Marketing liegen, die laut der entsprechenden Pressemitteilung im Jahr 2016 bei insgesamt 82,6 Millionen Euro lagen. Zu den fünf erfolgreichsten Märkten für Takeaway zählen die Niederlande, Belgien, Polen Österreich sowie Deutschland.

Groupon: Schweizer VC-Firma übernimmt fünf Länder

Die Schweizer Company Builder Mountain Partners übernimmt fünf Länder des Couponing-Anbieters Groupon. Wie Gründerszene berichtet, handelt es sich dabei um das Südamerika-Geschäft von Groupon. Über die südamerikanische Tochtergesellschaft Mountain Nazca übernehmen die Schweizer die Couponing-Geschäfte in Chile, Argentinien, Kolumbien, Mexiko und Peru. Der genaue Kaufpreis ist nicht bekannt, es wurde aber betont, dass die Übernahme angesichts des in den Ländern gut laufenden Couponing-Markts günstig gewesen sei.

iAdvize integriert WhatsApp

Die Conversational-Commerce-Plattform iAdvize hat WhatsApp in seine Messaging-Plattform eingebunden und bietet Marken damit nun die Möglichkeit, über den Messenger mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Zum Start hätten sich nach Angaben von iAdvize bereits 20 Marken dazu entschlossen, den neuen Service anzubieten. "Unternehmen bekommen damit eine weitere Option, den Dialog mit ihren Kunden genau dort zu führen, wo diese sich befinden - und das in jedem Moment", erklärt Julien Hervouët, Gründer und CEO von iAdvize. Die Unternehmen stellen den Kunden dabei eine Telefonnummer zur Verfügung, die dieser zu seinen Kontakten hinzufügt und anschließend per WhatsApp kontaktieren kann. Unternehmen haben den Vorteil, dass alle Nachrichten an den Kundenservice zentral über eine Plattform gesteuert werden können. (per Mail)