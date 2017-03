Erstellt am 20. März 2017

Top-Themen: PayPal zeigt Wachstumschancen für E-Commerce | Alibaba: Probleme mit Produktfälschungen | Zalando bester Online-Fashion-Shop | Plentymarkets startet Plugin-Plattform | „Panzer Glass“: Verbot bei Ebay

Was war heute wichtig? In den Top-Themen blicken wir auf PayPal, Alibaba und Produktfälschungen, Zalando, neue Plattformen von Plentymarkets und die Wortkombination „Panzer Glass“ bei Ebay.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

PayPal blickt in die Zukunft

PayPal hat auf dem Plentymarkets Händlerkongress Tools vorgestellt, mit denen Händler ihre Chancen im Ausland optimieren können. Der Payment-Anbieter zeigt etwa an, welche Tage in welchen Länder besonders umsatzfördernd sind und ging noch einmal auf seinen Service „Kostenlose Retouren“ ein, der auch international verfügbar ist. Das Thema Internationalisierung werde für Händler, laut PayPal, zunehmend essenzieller und biete enorme Wachstumschancen.

Alibaba und die Produktfälschungen

Die Probleme mit Produktfälschungen bleiben aktuell. Deutsche Industrieunternehmen haben erneut vor allem die Portale von Alibaba deswegen angemahnt. So hatten 28 Prozent der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer im vergangenen Jahr mit Fälschungen von chinesischen Plattformen zu tun. Dabei seien weniger Markenrechtsverletzungen problematisch. Vor allem gehe es um gefälschte Bauteile und Maschinen. Dabei könne es sogar lebensgefährlich werden. Alibaba unterstrich unterdessen erneut sein Bemühen, gegen Fälschungen vorgehen zu wollen.

Zalando ist der beste Fashion-Online-Shop

Das deutsche Institut für Service-Qualität hat im Auftrag von n-tv 13 Online-Shops untersucht und diese in mehreren Kategorien, u. a. Internet-Auftritt und Versandqualität, untersucht. Insgesamt schnitt das Teilnehmerfeld gut ab. Als bester Online-Shop im Fashion-Bereich wurde Zalando mit 82,6 von 100 möglichen Punkten ausgezeichnet, dahinter folgen s.Oliver und Peek & Cloppenburg. Zalando punktet vor allem mit seiner kostenlosen, schnellen Lieferung und dem 100-Tage-Rückgaberecht. Alle Ergebnisse haben wir hier zusammengefasst.

Plentymarkets: Neue Plugin-Plattform und neuer Web-Shop

Auf seinem Kongress in Kassel hat Plentymarkets einige Neuerungen am eigenen Angebot vorgestellt. So wurde unter anderem der Web-Shop Ceres gestartet, der sich einer Public Cloud bedient, die schnelle Ladezeiten und hohe Flexibilität bieten soll. Online-Händler können damit Layouts flexibel gestalten und neue Technologien einbinden. Die neue Elastic Search verbessert die Suchfunktion und im neuen Plenty Marketplace kann man Plentymarkets-kompatible Plugins erwerben, die automatisch vom System erkannt werden.

Kein Verkauf von „Panzer Glass“ über Ebay

Die Verwendung der Wortverbindung „Panzer Glass“ sorgt derzeit für Aufsehen bei Ebay-Händlern. Die Wortkombination ist für eine dänische Firma als Marke eingetragen und darf nicht verwendet. Dies gilt unter anderem für die Produktkategorien Schutzhüllen und -schalen für Laptop-Computer, Mobiltelefone und Smartphones. Unserer Redaktion sind derzeit zwei konkrete Fälle bekannt. Wer die Worte aktuell in seinen Produkten führt, könnte Probleme bekommen. Alle Informationen für Ebay-Händler haben wir hier zusammengefasst.