25.05.2018 – DSGVO: Der Tag X ist gekommen | Hornbach investiert Millionen ins Online-Geschäft | Facebook Jobs startet in Deutschland

Die DSGVO ist nach ihrer zweijährigen Übergangsfrist nun vollständig in Kraft getreten, Hornbach investiert Millionen in sein Online-Geschäft und Facebook startet seine Jobbörse in Deutschland.

© AlessandraRC – Shutterstock.com

DSGVO: Neue EU-Verordnung gilt ab heute

In den vergangenen Wochen und Monaten dominierte das Thema die Berichterstattung und auch zunehmend die Gespräche – auch im privaten Kreis: Die Datenschutzgrundverordnung. Nun ist der Tag gekommen, denn die zweijährige Übergangsfrist zur Umsetzung der neuen EU-Verordnung endet heute. In den letzten Tagen haben zahlreiche Online-Händler nochmals alle Kräfte zusammengenommen, um die DSGVO umzusetzen. Newsletter-Versand, Umgang mit Datenpannen, Auftragsdatenverarbeitung und viele weitere Themen standen ganz oben auf der Tagesordnung. Für einige wird die Arbeit aber mit dem heutigen Tag nicht vorbei sein – selbst große Konzerne sagten bereits, dass sie sich nicht sicher seien, ob bis zum heutigen Stichtag tatsächlich alle Vorgaben der DSGVO umsetzen werden könnten. Wir werden das Thema also auch über den heutigen Tag hinaus noch weiter begleiten.

Wer noch immer Fragen zur neuen EU-Verordnung hat, kann sich hier über die DSGVO informieren.

Hornbach steckt Millionen in sein Online-Geschäft

Der Baumarkt-Konzern Hornbach will im Online-Handel mit Heimwerkerbedarf mithalten und baut deshalb sein Online-Angebot weiter aus, wie RTL.de berichtet. „Es ist ein bisschen ein Wettrennen“, erklärte Unternehmenschef Albrecht Hornbach und verwies damit auf branchenfremde Anbieter wie Amazon oder Ebay, die bereits eine starke Position im Netz haben und auch Heimwerker-Artikel anbieten. Im Geschäftsjahr 2016/2017 habe Hornbach über 60 Millionen Euro in sein Online-Geschäft gesteckt – 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Unter anderem habe der Baumarkt-Konzern Online-Shops in der Slowakei, Rumänien und Schweden eröffnet. In diesem Jahr müsse das Unternehmen seine Investitionen aber nochmals steigern, wie Hornbach erklärt: „In gesättigten Märkten wie Deutschland wächst der Wettbewerb mit dem Online-Handel.“

Facebook startet Jobbörse in Deutschland

Facebook bringt seine Jobbörse Facebook Jobs nach Deutschland. Die Plattform richtet sich t3n.de zufolge vor allem an kleine und mittelständische Betriebe und erlaubt es Unternehmen, Jobangebote direkt auf Facebook zu erstellen und zu teilen. Besonderes Augenmerk liege dabei auf der Besetzung von Ausbildungsplätzen und der Suche nach Praktikanten, habe das Netzwerk erklärt. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, die Stellenanzeigen gezielt zu bewerben, um potenziell passende Bewerber auf sich aufmerksam zu machen. Bewerber können direkt auf Facebook ein Bewerbungsformular ausfüllen und an das Unternehmen senden. Das Formular wird anhand der im Profil hinterlegten Daten vorausgefüllt, kann aber noch vom Bewerber angepasst werden – Firmen sollen nur die persönlichen Daten eines Bewerbers einsehen können, wenn sie Teil der Bewerbung waren oder öffentlich auf dem Facebook-Profil zugänglich sind.