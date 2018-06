Video der Woche: Wish wirbt mit hochkarätigen Fußballern, die auf einmal Haare schneiden oder Kuchen backen

Viele Konzerne haben ihr Finanzpolster genutzt, um zur Fußball-Weltmeisterschaft mit namhaften Sportlern zu werben und auf diesem Weg die größtmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch der Amazon-Konkurrent Wish hat sich nicht Lumpen lassen und wartet mit einer ganzen Reihe an Superstars auf.

Im Rahmen der Kampagne wurden verschiedene, kurze Videos gedreht, in denen unter anderem der brasilianische Spieler Neymar, der niederländische Profi Robin van Persie, der Amerikaner Tim Howard oder auch Paul Pogba aus Frankreich zu sehen sind. Die Influencer-Kampagne zeigt die Fußball-Profis dabei in verschiedenen Situationen, in denen sie Produkte über Wish kaufen und dadurch gute Momente erleben.

„Tolle Bilder, überraschend talentierte Darsteller, unterhaltsame, auf die Marke abgestimmte Geschichte – eine vollkommen runde Sache“, urteilt W&V über die Kampagne. Freuen dürfte das hiesige Händler eher nicht, denn Wish wurde hierzulande in der Vergangenheit immer wieder unter anderem für den Vertrieb von Ramschprodukten kritisiert. Und als Gefahr für den Online-Handel in Deutschland. Aber zumindest optisch dürften die Videos durchaus viele Zuschauer ansprechen.

I have some time on my hands for the next few weeks. I found a new hobby. Thanks to @WishShopping #timeonyourhands@GarethBale11 @C1audioBravo pic.twitter.com/hQjavtVN1w — Robin van Persie (@Persie_Official) 12. Juni 2018