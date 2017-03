Erstellt am 01. März 2017

Ebay startet Video-Tutorials für Händler

Im Ebay-Verkäufer-Portal stehen ab sofort Verkäufer-Trainings zur Verfügung – Video-Tutorials, die Händlern Tipps und Tricks zum Handel auf dem Marktplatz vermitteln sollen.

© Ditty_about_summer / Shutterstock.com

Das Ebay-Verkäufer-Portal hat eine neue Funktion bekommen: Ab sofort bietet der Marktplatz Video-Tutorials für Händler, Verkäufer-Trainings genannt, an. Mit dem neuen Programm will Ebay Online-Händler mit Expertenwissen versorgen und so als Plattform noch attraktiver werden. Die Videos stehen kostenfrei im Verkäufer-Portal zur Verfügung und sind thematisch breit gefächert. Dabei verspricht Ebay, dass die kurzen Trainingsvideos, die jeweils 5 bis 8 Minuten lang sind, gleichermaßen für Einsteiger und Profis gedacht sind.

Schritt für Schritt

Zum Start finden sich im Video-Portal Anleitungen und Tipps zu Themenkomplexen wie der Optimierung von Angeboten (etwa mit Bildern oder Tipps zur richtigen mobilen Optimierung), Marketing-Tools oder Versand. Auch das Verkäufer-Cockpit Pro und der Ebay-Verkäuferschutz werden erklärt. Das Angebot soll sukzessive ausgebaut werden.

In den Videos erklären Profis von Ebay Schritt für Schritt und praxisnah, wie das Unternehmen betont, einzelne Schwerpunkte. Wie legt man etwa die richtige Bearbeitungszeit beim Versand fest? Welche Vorteile bringen Verkaufsaktionen? Wie kann ich als Händler eine Anzeigen-Kampagne bei Ebay einstellen? Vor allem Anfänger finden mit den ersten zwölf Videos einen guten Einstieg ins Ebay-Geschäft. Mit welchen Inhalten das Video-Portal weiter gefüllt wird, wird wohl auch von der Nachfrage der Händler abhängen.