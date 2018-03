Erstellt am 06. März 2018

Otto Group wächst zweistellig und setzt auf kundennahe Lösungen

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 (Stichtag 28. Februar) verlief für die Otto Group zufriedenstellend. Die Umsätze – sowohl global als auch nur im Kernmarkt Deutschland – wuchsen zweistellig.

© Otto

Umsatz im Kernmarkt Deutschland wächst zweistellig

Der E-Commerce beflügelt die Otto Group. Der global agierende Konzern hat die Bilanzen für das Geschäftsjahr 2016/17 bekannt gegeben. So belaufen sich die globalen E-Commerce-Umsätze nach ersten Schätzungen auf 7,76 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr legte die Otto Group damit um 760 Millionen Euro zu, was einem Plus von 10,9 Prozent entspricht.

Aber nicht nur der global erwirtschaftete Umsatz kann sich sehen lassen. Im Kernmarkt Deutschland legte der E-Commerce-Umsatz um 10,2 Prozent zu und beläuft sich auf 5,4 Milliarden Euro (2015/16: 4,92 Milliarden Euro). Wie es in der Meldung des Unternehmens heißt, kaufen mittlerweile rund 31 Millionen Kunden und Kundinnen beim Unternehmen ein.

Dr. Rainer Hillebrand, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und für Konzernstrategie, E-Commerce und Business Intelligence zuständiger Vorstand der Otto Group, zeigt sich vom Ergebnis begeistert und zeigt sich zuversichtlich: „Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass unsere Strategie greift und der eingeschlagene Weg der richtige ist.“ – Um die Ergebnisse zu halten und um vor allem bei den Kunden attraktiv zu bleiben, will Hillebrand auch künftig für die verschiedenen Zielgruppen „immer wieder neue, passgenaue Lösungen“ entwickeln.

Mixed-Reality-Tools kommen verstärkt zum Einsatz

Beispiele dafür sind der Einsatz von Digitalen Assistenten und Bots im Bereich der Kundenkommunikation. Das Stichwort lautet an dieser Stelle Conversational Commerce. Wie es heißt, arbeitet ein Team aus verschiedenen Konzernbereichen und Einzelgesellschaften der Otto Group an kundennahen Lösungen und Strategien. Der Konzern setzt zudem verstärkt auf Augmented-Reality-Anwendungen, welche im Online-Shop Otto.de und dem Multichannel-Einrichtungshaus „Crate and Barrel“ bereits zum Einsatz kommen.

Wie wichtig der Otto Group der konzernübergreifende Ausbau der technologischen Kompetenz ist, macht auch noch mal Chief Digital Officer Sebastian Klauke deutlich. Zusammen mit Google, so erklärt Klauke, hat Otto als einziger Partner aus dem Handel auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine „weitere, neuartige Augmented-Reality-Lösung präsentiert.“

Der Versandhändler Otto.de stellte zudem auf der Einrichtungsmesse Imm Cologne bereits drei neuen digitalen Tools, die sich aktuell in der Entwicklung befinden, vor. Die neuen technischen Mixed-Reality-Tools sollen den Kunden ein komfortables und spannendes Shopping-Erlebnis ermöglichen.