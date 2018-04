Erstellt am 06. April 2018

Asos liefert in Berlin am gleichen Tag

Eine schnelle Lieferung gehört für viele Konsumenten mittlerweile zu den wichtigsten Aspekten des Online-Shoppings. Das weiß auch der Modehändler Asos und hat für seine Kunden in Berlin einen neuen Service in petto.

© Casimiro PT / Shutterstock.com

Der Modehändler Asos setzt auf zufriedene Kunden durch zeitnahe Lieferung. In den britischen Großstädten London, Leeds sowie Manchester habe das Unternehmen die taggleiche Lieferung bereits seit einiger Zeit im Angebot und dieses etablieren können. Aus diesem Grund solle das Projekt, das auf den Namen „Asos Fix“ hört, nach Angaben von FashionUnited nun in Berlin starten, sodass sich also auch die ersten deutschen Kunden über den erweiterten Kundenservice freuen dürfen.

Was kostet die taggleiche Lieferung?

Kunden, die die superschnelle Lieferung nutzen möchten, müssen ihre Bestellungen werktags – also Montag bis Samstag – vor 13 Uhr an eine Anschrift mit Berliner Postleitzahl aufgeben. Wie auch der Website von Asos zu entnehmen ist, lässt sich der Modehändler den Dienst verständlicherweise extra bezahlen:

Asos berechnet einen Aufschlag von 20 Euro pro Bestellung und verspricht dann, dass das Paket am gleichen Tag in einem Zeitfenster von 19 bis 22 Uhr zugestellt wird. Möglich werde der logistische Kraftakt durch ein neues Logistikzentrum im Raum Berlin, das seine Eröffnung im vergangenen Jahr feierte.

„Asos blickt auf eine lange Innovationsgeschichte zurück – in Bezug auf den Einsatz von Technologie, unserer zukunftsweisenden Mode und den besten Liefer- und Serviceangeboten, die wir unseren Kunden bieten. Wir freuen uns über die Einführung von Asos Fix und werden weiterhin neue Optionen erforschen, die den Asos Kunden mehr Komfort und Auswahl bieten”, kommentiert Matt Rogers, Delivery Solutions and Returns Director bei Asos, laut FashionUnited.