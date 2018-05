25 Prozent Umsatzwachstum: Etsy mit starkem ersten Quartal 2018

Der Marktplatz Etsy hat ein erfolgreiches erstes Quartal 2018 hingelegt: Die Umsatzzahlen konnten um fast 25 Prozent gesteigert werden. Auch die Nutzerzahlen gehen stetig nach oben.

© 360b / shutterstock.com

Etsy kann an die Erfolge des vergangenen Weihnachtsquartals 2017 anschließen und auch in den ersten drei Monaten des neues Jahres ein Wachstum verzeichnen. Der Brutto-Warenumsatz stieg auf 861 Millionen Dollar und konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg um 19,8 Prozent erzielen. Noch besser sah es beim Umsatz aus: Die knapp 121 Millionen Dollar bedeuten ein Wachstum um 24,8 Prozent zum ersten Quartal 2017. „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass sich wohl der Brutto-Warenumsatz als auch der Umsatz im dritten Quartal in Folge erhöhen konnte“, zeigt sich Etsy-CEO Josh Silverman zufrieden. „Wir glauben, diese Ergebnisse unterstreichen die Größe der künftigen Möglichkeiten für Etsy [...]“, so Silverman weiter.

Steigende Nutzerzahlen und hohe Gewinne lassen positiv in die Zukunft blicken

Besonders erfreulich dürfte der Blick auf den Gewinn sein: Satte 12,9 Millionen Euro strich der Marktplatz im vergangenen Jahr als Plus ein. Dies entspricht zwar einem Rückgang zum Rekord im vergangenen Weihnachtsquartal (damals waren es 44,8 Millionen Dollar), allerdings stand im ersten Quartal 2017 noch ein Minus von 421 Millionen Dollar auf dem Zettel. Das Jahreswachstum in diesem Bereich entspricht demzufolge stolzen 3.180 Prozent. Auch das bereinigte EBITDA stieg um über 170 Prozent von vormals 9,7 Millionen Dollar auf aktuell 26,4 Millionen Dollar an.

Einer der Gründe für das erfolgreiche erste Quartal 2018 könnte die positive Entwicklung der Nutzer sein: Aktuell sind über 1,9 Millionen aktive Händler und 34,7 Millionen Käufer auf dem Handmade-Marktplatz unterwegs. Durch neue Angebote und weitere Verbesserungen, welche in den kommenden Monaten folgen sollen, erwartet Etsy auch für das restliche Jahr 2018 eine positive Entwicklung.