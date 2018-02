Influencer-Club: Deichmann will Social-Media-Sternchen für sich gewinnen

Deichmann will mit Influencern seine Reichweite erhöhen und startet deswegen den „Deichmann Influencer-Club“. Bewerber sollten sich mit der Marke Deichmann identifizieren und sich generell für Fashion- und Lifestyle-Themen begeistern.

© M DOGAN - Shutterstock.com

Influencer – es geht scheinbar einfach nichts mehr ohne sie. Auch Deichmann will seine Reichweite mit den vermeintlich einflussreichen Social-Media-Sternchen erhöhen und ruft deswegen den sogenannten „Deichmann Influencer-Club“ ins Leben. Nach eigenen Angaben will der Schuhhändler ein „umfangreiches Netzwerk“ aufbauen, das „ausgewählte Blogger“ und Influencer umfasst.

Die Teilnehmer sollen laut Deichmann unter anderem Seminare und Workshops erhalten, um sich im Influencer-Bereich weiterbilden zu können. Innerhalb einer Facebook-Gruppe haben die Mitglieder außerdem die Möglichkeit, sich über jegliche Entwicklungen auszutauschen und sich gleichzeitig gegenseitig zu inspirieren. Sie erhalten zusätzlich Deichmann-News und können an Fotoshootings sowie speziellen Veranstaltungen teilnehmen.

Bewerber sollen sich mit Deichmann identifizieren

„Wir arbeiten schon viele Jahre erfolgreich mit Bloggern und Influencern zusammen“, kommentiert Deichmann-Unternehmenssprecher Ulrich Effing die Ankündigung. „Der Deichmann Influencer-Club ist somit eine konsequente Weiterentwicklung unserer bisherigen Zusammenarbeit mit Social-Media-Akteuren. Wir freuen uns auf eine kreative Zusammenarbeit mit vielen interessanten Fashion-Influencern mit einem besonderen Faible für modische Schuhe.“

Deichmann sucht vor allem Mitglieder, die sich mit der Marke Deichmann identifizieren und die sich generell für Themen wie Fashion und Lifestyle begeistern können. Unter der E-Mail-Adresse [email protected] können sich Interessierte für den Deichmann Influencer-Club bewerben.

Bereits Anfang 2016 hatte Deichmann bekannt gegeben, verstärkt mit Mode-Bloggern zusammenarbeiten zu wollen – darunter Caroline Blomst aus Schweden, Veronica Ferraro aus Italien sowie Hanneli Mustaparta aus New York. Im September 2017 kündigte der Schuhhändler wiederum an, die Entwicklung zum Omnichannel-Händler voranzutreiben und im Zuge dessen in diesem Jahr 232 Millionen Euro in seine Geschäfte und den Online-Handel zu investieren.