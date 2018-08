Nach Spekulationen: Google bestätigt Update des Core-Algorithmus

Hat Google Hand an seinen Core-Algorithmus gelegt? – Entsprechende Munkeleien machten jüngst die Runde. Doch obwohl sich Google nun offiziell geäußert hat, bleiben viele Fragen offen.

Die Katze ist aus dem Sack: Nachdem es in den vergangenen Tagen zahlreiche Unkenrufe und Gerüchte gab, ist es nun offiziell: Google hat sich öffentlich zu den jüngsten Bewegungen in den Rankings geäußert und bestätigt, dass es ein Update des hauseigenen Core-Algorithmus gab. Auf diese Bestätigung hatten viele Website-Betreiber und SEO-Spezialisten nur gewartet, denn von vielen Seiten wurden teils starke Schwankungen in den Suchergebnissen registriert.

Die Bestätigung kam dabei recht unspektakulär via Twitter. Darin heißt es: „Jeden Tag veröffentlicht Google eine oder mehrere Änderungen, um unsere Ergebnisse zu verbessern. Einige zielen auf ganz spezifische Optimierungen ab. Einige sind große Veränderungen. Letzte Woche haben wir ein umfangreiches Core-Algorithmus-Update veröffentlicht. Wir machen diese routinemäßig mehrmals im Jahr...“

Each day, Google usually releases one or more changes designed to improve our results. Some are focused around specific improvements. Some are broad changes. Last week, we released a broad core algorithm update. We do these routinely several times per year....