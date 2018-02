Merchantday 2018 in Hannover – 20 Prozent Rabatt für OnlinehändlerNews-Leser

Der Online-Handel tendiert immer stärker in Richtung Marktplätze. Aber gibt es Alternativen zu den großen Plattformen? Und wie schaffe ich es, mehrere Vertriebskanäle zu orchestrieren?



© Merchantday

Geballtes Fachwissen von Experten und Branchen-Größen

Genau diese und noch weitere Fragen werden am 13. April auf dem Merchantday 2018 – der E-Commerce & Marketplace Konferenz in Hannover – beantwortet. E-Commerce-Profis präsentieren dort Amazon Marketing Services, geben Best Practices für die Amazon-Optimierung und Tipps zum Fulfillment by Amazon. Darüber hinaus werden die Besucher auf zwei Bühnen über SEO-Mythen, Influencer Marketing für Online-Händler, Multichannel-Strategien sowie nationales & internationales Handelsrecht informiert. Außerdem werden auch verschiedene Stolpersteine beim Import von Produkten aus China erläutert und Know-how zu Themen wie Google Shopping Hacks, Markenrecht für Amazon-Händler und externe Traffic-Quellen vermittelt.

Networking, Networking, Networking

Neben den 16 informativen Vorträgen von Google, Ebay und Facebook werden 22 Experten aus den verschiedenen Bereichen des E-Commerce in zahlreichen Workshops ihr Wissen und ihre Erfahrung den Teilnehmern an die Hand geben. So werden beispielsweise Ebay-Mitarbeiter sowohl auf der Bühne als auch mit einem eigenen Stand vor Ort erklären, wie man bei Ebay Erfolge feiern und seine Sales auch außerhalb von Amazon ordentlich pushen kann.

Aber nicht nur die Vortragenden gelten als Experten, auch die Besucher, die aus den unterschiedlichsten Branchen im E-Commerce kommen, laden zum Erfahrungsaustausch ein.

Zum Schluss gibt es einen spannenden AMZ-Live-Hack „live on Stage“, bei dem ausgewählte Experten eine Live-Analyse von einigen Amazon Produkten durchführen und natürlich eine anschließende Networking-Party mit kostenlosen Drinks und Snacks.

Alle Leser der OnlinehändlerNews erhalten 20 Prozent Rabatt auf das normale Ticket mit dem Aktionscode: JZFAMK

Die Daten im Überblick:

Was? Merchantday 2018



Wann? 13. April 2018



Wo? Convention Center, Messegelände Hannover

Ticketpreise: 249 € (inkl. MwSt) – Standard, alle Leser der Onlinehändler-News erhalten 20 Prozent Rabatt auf das Normale Ticket mit dem Aktionscode: JZFAMK. Hier geht es zum Ticket-Kauf.

125 € – StartUp-Ticket für Schüler, Studenten und junge Gründer. Alle Ticketpreise beinhalten Essen & Getränke, den Eintritt zur Networking-Party, ein Starter-Package, kostenloses WLAN und umfangreiches Infomaterial.