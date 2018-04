Erstellt am 09. April 2018

Top-Themen: MediaMarkt testet Videorezensionen | Brands4friends feiert Jubiläum | Deichmann fokussiert Online-Handel | Aldi startet Digitalplattform | Online-Lebensmittelhändler-Studie

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um MediaMarkt, Brands4friends, Deichmann, Aldi und um eine Online-Lebensmittelhändler-Studie.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

MediaMarkt: Einsatz von Videobewertungen

MediaMarkt testet derzeit die Einbindung von Videorezensionen, um den Kunden die Kaufentscheidung zu erleichtern. Hierfür arbeitet die Elektronikkette mit dem Münchener StartUp Weview zusammen, das auch schon am Accelerator-Programm von Media-Saturn, dem Retailtech Hub, teilgenommen hat. Aktuell lassen sich knapp 200 Videorezensionen vor allem bei Bestseller-Produkten aufrufen.

Brands4friends: Umsatzsteigerung & App-Download-Jubiläum

Der Shopping-Club Brands4friends konnte seinen Brutto-Warenumsatz 2017 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 26 Prozent steigern. Gleichzeitig gab die Ebay-Tochter bekannt, dass die Android-App mittlerweile mehr als eine Million heruntergeladen wurde. Generell will Brands4friends den Fokus mehr auf den Mobile-Bereich legen und unter anderem eine neue Version der iOS-App im Mai veröffentlichen. Welche Pläne das Unternehmen außerdem hat, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Deichmann: Ausbau der Online-Sparte

Deichmann-Chef Heinrich Deichmann hat in einem Interview angekündigt, dass sein Unternehmen nach und nach den Online-Bereich ausbauen wird. Die digitalen Umsätze sollen sich angeblich bereits jetzt kontinuierlich im mittleren zweistelligen Bereich einpendeln. Deichmann will nicht nur das Angebot im Schuhbereich erweitern, sondern denkt auch über einen Sortimentsausbau nach. Die Rede ist dabei von Bekleidung. Was der Schuhhändler über den Verkauf über Amazon denkt und wie die Expansionspläne von Deichmann aussehen, haben wir hier zusammengefasst.

Aldi: Neue digitale Plattform

„Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden mit Inspirationen durch ihren Alltag begleiten und so die Bindung zur Marke Aldi Süd stärken“, meint Natascha Vrchoticky, Communication Director Customer Relationship Management bei Aldi Süd. Deswegen hat die Supermarktkette die neue digitale Plattform Aldi-inspiriert.de ins Leben gerufen. Wie der Name bereits andeutet, sollen dort Kunden vor allem Inspiration in verschiedenen Kategorien wie Essen & Trinken, Zuhause & Deko sowie Reisen finden. Als (Offline-)Kundenmagazin existiert „Aldi inspiriert“ bereits seit 2015.

Studie: Online-Lebensmittelhändler im Test

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat sechs deutsche Online-Lebensmittelhändler getestet. Den Gesamtsieg konnte sich die DHL-Tochter AllyouneedFresh vor Rewe.de und Amazon Fresh sichern. Am schlechtesten schnitt hingegen Edeka24 ab. Besonders auffällig: Amazons Lebensmittel-Liefervariante hat mit recht deutlichem Abstand die niedrigsten Preise. Weitere Ergebnisse der DISQ-Untersuchung gibt es hier.