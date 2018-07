E-Commerce on Fire: Was die Hitze mit uns macht

36 Grad und es wird noch heißer… wovor uns vor einigen Jahren schon 2Raumwohnung gewarnt haben, ist nun Realität. Und während das Gras auf der Wiese längst nicht mehr Grün ist, die Bäume immer durstiger werden und auch Flüsse so langsam verdampfen, fühlt sich das Gehirn des geneigten Büromitarbeiters nach wenigen Stunden an wie Wackelpudding. Wer da nicht mindestens einen Ventilator zur Hand hat, ist auf verlorenem Posten…

Und trotzdem reicht auch der schnellste Ventilator kaum:

Wie sich so eine Woche derzeit anfühlt, wenn man dem Seebesuch am Wochenende entgegenfiebert:

Dieser Moment, wenn man nach der Arbeit im abgedunkelten Büro wieder nach draußen muss:

Auch so mancher Paketbote will die pralle Sonne bei solchen Temperaturen sicher meiden:

Da ist man froh, wenn es eine Runde Eis im Büro gibt:

Und immer dran denken: Genug trinken!

Tipps für das heiße Wetter: So bleiben Sie cool!

Minze-Drinks: Frische Minze in Getränken unterstützt den Kühlungsprozess des Körpers. Kalte Getränke sollte man hingegen meiden, da sie zu Bauchschmerzen und Verdauungsproblemen führen können. Heiße Getränke bekommen Magen und Darm entgegen aller Erwartungen besser und kühlen den Körper langfristig herab. Wässrige Speisen: Fettige, schwere Speisen sollten tagsüber vermieden werden. Viel wässriges Obst, wie z.B. Wassermelone oder Gemüse und Salat tun dem Körper bei den hohen Temperaturen besser. Kaltes Wasser: Kühle Fußbäder wirken wohltuend und entspannend und helfen bei schweren Beinen. Regelmäßig kaltes Wasser über Handgelenke und Unterarme fließen lassen, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Tipp: Die Ohrläppchen regelmäßig mit kaltem Wasser kühlen – hier sitzen Temperaturregel des Körpers. Kopfbedeckung: Bei längeren Aufenthalten in der Sonne helfen Mützen und Hüte, einen Hitzschlag zu vermeiden. Klimaanlage/Ventilatoren: Räume nicht zu stark runterkühlen, Temperaturunterschiede von 5°C sind eine zusätzliche Belastung für den Körper. Nicht direkt im Durchzug sitzen – Hier droht eine Erkältung!

Hitzefrei im Büro?

Auch im Büro gibt es übrigens ein Hitzefrei. Die Arbeitsstätten-Regelung sieht vor, dass Temperaturen am Arbeitsplatz nicht über 26° C liegen sollten. An Sommertragen wird diese Grenze allerdings auf 35° C erweitert. Der Arbeitgeber ist aber dazu angehalten, aber einer Raumtemperatur von 26° C Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazu können etwa Abdunkelungsvorrichtungen an Fenstern oder die Bepflanzung von Lichteinfallbereichen zählen. Wir der Raum wärmer als 30° C, ist der Arbeitgeber verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehören Lüftungseinrichtungen, die Lockerung der Bekleidungsregeln und das Bereitstellen von kühlenden Getränken. Erreicht die Raumtemperatur sogar mehr als 35° C, ist der Raum nicht mehr als Arbeitsraum einsetzbar.