Deutsche Ebay-Händler verkaufen alle 1,7 Sekunden ins Ausland

Eine aktuelle Datenuntersuchung von Ebay belegt den Stellenwert des grenzüberschreitenden Handels: Alle 1,7 Sekunden verkaufen Ebay-Händler demnach Artikel ins Ausland.

© eBay

Grenzüberschreitender Handel ist längst keine Randerscheinung mehr, sondern ein wichtiger Umsatztreiber. Das belegt aktuell eine Datenuntersuchung von Ebay auf Basis der 20 wichtigsten Export-Märkte. Gewerbliche Ebay-Händler aus Deutschland verkaufen demnach durchschnittlich alle 1,7 Sekunden Waren ins Ausland. Die stärksten Export-Märkte sind dabei Österreich (alle 11 Sekunden), Italien und Frankreich (jeweils alle 13 Sekunden), gefolgt von Großbritannien (alle 14 Sekunden), den USA und der Schweiz (jeweils als 20 Sekunden).

Auto-Teile aus Deutschland

Mit Blick auf die umsatzstärksten Kategorien bestätigt Deutschland einmal mehr seinen Ruf als Auto-Nation: Die größten Umsätze in den vier wichtigsten Export-Ländern (Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien) werden in der Kategorie „Auto und Motorrad: Teile“ erzielt. In dieser Kategorie wird alle 16 Sekunden ein Produkt in die jeweiligen Märkte verkauft. Interessanterweise taucht die Kategorie beim Export in den USA gar nicht in den Top 5 auf. Hier dominieren „Kleidung und Accessoires“.

Export: Marktplatz schlägt Shop

Den Stellenwert des Cross-border-Handels unterstreicht der aktuelle Marktplatz-KIX von ECC Köln und Ebay, der sich mit dem Handel von Waren ins Ausland beschäftigt. 79 Prozent der Befragten stimmen zu, dass Online-Marktplätze gegenüber Online-Shops Vorteile bieten, wenn es um den grenzüberschreitenden Handel geht, weil der Verkauf von Produkten erleichtert wird. Zwei Drittel der befragten Händler bieten ihre Waren bereits im Ausland an, 23 Prozent haben Interesse am Versand ins Ausland oder befinden sich bereits in konkreten Planungen.

Dabei schätzen die Händler auch das Service-Angebot der Marktplätze. 61 Prozent geben an, bereits heute zufrieden mit dem gebotenen Service zum Auslandsversand zu sein. Besonders gilt das für die Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung (64 Prozent) und die Kommunikation mit dem Endkunden (62 Prozent).