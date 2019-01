H&M kÃ¤mpft mit Fehlstart der neuen App

Der Druck im Online-Handel ist groß – vor allem auch im Bereich Mode. Große Anbieter wie Amazon, Zalando, Otto, Zara und Co. kämpfen um Anteile. Da hätte der Start der neuen, hauseigenen App ein großes Ereignis für H&M sein sollen. Quasi ein weiterer Schritt, um die eigene Digitalisierung auszubauen und die Online-Verkäufe anzutreiben. Stattdessen gab es jedoch zahlreiche Probleme: In den sozialen Medien, vor allem bei Facebook, meldeten sich viele Kunden, die nicht nur von technischen Schwierigkeiten berichtete, sondern auch von Funktionsproblemen innnerhalb der App.

H&M-App mit verschiedensten Problemen

Der Fehlstart basierte dabei offenbar nicht auf einem einzelnen Fehler, der immer wieder auftrat. Ganz im Gegenteil: „Die Liste der angeprangerten Fehler war lang: Bei vielen funktionierte der Log-In nicht, Passwörter wurden nicht mehr erkannt. Auf die alte App, bei der alles lief, konnte nicht mehr ausgewichen werden: Sie wurde von H&M abgeschaltet, nur noch die neue Version war nutzbar“, fasst das Branchenportal W&V zusammen. Auch von der Meldung, dass die App „in deinem Land nicht verfügbar“ ist, sei bei einigen Nutzerinnen aufgetaucht.

Auch habe es Probleme mit den Kontodaten registrierter Kunden gegeben, die entweder fehlten oder auch „durcheinander geraten“ waren. Einige Kunden berichteten auch, dass bestimmte, bevorzugte Zahlungsoptionen auf einmal nicht mehr verfügbar gewesen seien oder sich Preise im Warenkorb auf einmal verändert hätten, obwohl sie auf den Produktseiten noch anders ausgezeichnet waren.

Kunden trauern alter App hinterher

Alles in allem äußerten sich viele Shopper, dass sie (auch abseits der gravierenden Startschwierigkeiten) mit den Funktionsweisen und Optionen der alten H&M-App glücklicher waren.

„Damit wir unseren Kunden ein tolles Einkaufserlebnis bieten können, haben wir unserer App und unserem Onlineshop ein Upgrade verpasst. Wie so oft, läuft anfangs nicht immer alles so reibungslos, wie wir uns das vorstellen, jedoch arbeiten wir mit Hochdruck an Lösungen“, zitiert W&V das H&M-Social Media-Team. Dieses bemühte sich nach Kräften, auf alle Anfragen und Probleme einzugehen und postete immer wieder Ratschläge und Tipps, um die Schwierigkeiten zu beseitigen.

Mittlerweile sollen die Probleme mit der neuen H&M-App behoben sein.