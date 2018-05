Top-Themen: Anhaltende Lieferprobleme bei H&M | Geschäftszahlen: Spreadshirt mit Rekordumsatz, Zalando mit Verlusten | Kooperation zwischen Microsoft und Stripe | Amazon startet neue Eigenmarke

In unseren heutigen Top-Themen berichten wir von anhaltenden Lieferproblemen, frischen Geschäftszahlen, einer Kooperation und einer neuen Eigenmarke.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

H&M: Lange Lieferzeiten verärgern die Kunden

Das Modeunternehmen H&M scheint seine Lieferprobleme nicht in den Griff zu bekommen. Bereits Anfang April beschwerten sich Nutzer über zu lange Lieferzeiten und diese halten anscheidend noch immer an. Obwohl der schwedische Konzern bereits vor Wochen Besserung versprach, scheinen die Versprechungen noch nicht in die Tat umgesetzt worden zu sein. In den sozialen Netzwerken beschweren sich die Kunden abermals über die langwierigen Lieferzeiten und bezeichnen den Service von H&M als „nicht zeitgemäß“.

Spreadshirt mit dreistelligem Millionen-Umsatz

Erstmals in seiner 15-jährigen Firmengeschichte konnte der Print-on-demand-Anbieter Spreadshirt die Umsatz-Marke von 100 Millionen Euro knacken. Das ergab der jetzt veröffentlichte Geschäftsbericht der Leipziger aus dem vergangenen Jahr. Auch mit dem Gewinn von 8,2 Millionen Euro konnte eine neue Bestmarke erreicht werden. Stärkster Umsatz-Treiber für Spreadshirt war nach wie vor die DACH-Region, die mit einem Wachstum von über 20 Prozent entscheidend zum Erfolg beitragen konnte.

Zalandos Verluste erhöhen sich deutlich

Auch Zalando hat heute Geschäftszahlen präsentiert: Im Gegensatz zu Spreadshirt lief das erste Quartal 2018 für den Modehändler allerdings nicht so rosig. Zwar konnten die Umsätze gesteigert werden, aber auch die Verluste erhöhten sich drastisch auf 15 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2017 konnte noch ein Plus von 5,1 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Die Gründe für die Verluste erklärt Zalandos Co-Geschäftsführer Rubin Ritter an dieser Stelle.

Microsoft arbeitet künftig mit Stripe zusammen

Um seinen Nutzern einen zusätzlichen Service anzubieten, ist Microsoft mit dem Payment-Unternehmen Stripe eine Kooperation eingegangen. Davon profitieren besonders die Office-Nutzer da sie, laut der Pressemeldung, künftig „Rechnungen verarbeiten und Zahlungen direkt in Outlook“ vornehmen können. Dabei stehen ihnen außerdem mehr als 135 Währungen zur Verfügung. Alles weitere Wissenswerte zur Verbindung von Microsoft und Stripe haben wir hier zusammengefasst.

Amazon bringt eigene Hundefutter-Marke an den Start

Der Online-Riese Amazon weitet seine Armada an Eigenmarken aus: Mit „Wag“ hat der US-Konzern nun sein eigenes Hundefutter in den USA gelauncht und will den Heimtiermarkt erobern. Vorerst soll Wag nur für Prime-Mitglieder zur Verfügung stehen und der Anfang einer ganzen Produktpalette an Haustierbedarf sein. Mehr dazu weiß der Amazon Watchblog.