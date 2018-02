Gute Nachrichten: Ebay schafft Bilderrichtlinie wieder ab

Bei kaum einem Ebay-Update haben wir – und Ebay – so viel negatives Feedback von Lesern und betroffenen Ebay-Händlern erhalten wie beim letzten. Mit dem Frühjahrs-Update 2017 sorgte Ebay für allerlei Frust bei den Händlern, weil diese Ebay das Recht zur Nutzung der Bilder und sonstigen Produktdaten einräumen sollten. Der starke Gegenwind führte nun aber dazu, dass Ebay zurückrudern musste.

Neue Ebay-AGB mit Tücken

Traditionell bringt Ebay im Frühjahr und im Herbst jeden Jahres wichtige Neuerungen für den Marktplatz an den Start. Mitte September 2017 hat Ebay wieder bedeutende Änderungen bekannt gegeben. Ursprünglich sollten ab dem 1. Februar 2018 neue AGB gelten, in denen Ebay seine Händler dazu auffordert, das Recht zur Nutzung der Bilder und Produktdaten einzuräumen. Wer nicht einverstanden war, muss die entsprechenden Angebote entfernen. Ebay-Händler, die den Ebay-Lizenzbedingungen nicht zustimmten, sollte das Konto vom Handel ausgeschlossen werden.

Verschiebung des Stichtags

Obwohl der Stichtag ursprünglich für den 1. Februar 2018 anvisiert war, hat Ebay noch einmal kurzfristig eine Galgenfrist gewährt. „Um unseren Verkäufern jedoch mehr Zeit für die Anpassung ihres Geschäfts an die neuen rechtlichen Anforderungen einzuräumen, haben wir die Frist zur Zustimmung zu den neuen Lizenzbedingungen auf den 1. Mai 2018 verlängert“, so Ebay. Gleichzeitig wurden die Händler in einem Statement beruhigt. Dieser letzten Gnadenfrist bedarf es nun aber glücklicherweise nicht mehr. Auch Ebay musste erkennen, dass die neuen AGB samt Rechteübertragung an Ebay Händler vor eine unlösbare Aufgabe stellte.

Nach heftiger Kritik: Aus für Ebay’s Bilderrichtlinien

Unverständnis und Unvermögen waren die Hauptursache, warum die Händler sich nicht an die Bilderrichtlinien gewöhnen konnten und wollten. Obwohl derartige Lizenzvereinbarungen auf anderen Plattformen üblich sind, führte das deutliche Feedback der Verkäufer dazu, dass die Lizenz zur Nutzung der Bilder und sonstigen Produktdaten von Händlern nicht mehr in seine (AGB) einbinden wird. Das ist einer der wohl größten Neuerungen, die Ebay in seinem heutigen Frühjahrs-Update ankündigte.

Bereits erteilte Zustimmungen werden nicht mehr berücksichtigt

Die wohl wichtigste Frage für alle Händler, die den neuen Lizenzvereinbarungen nachgegeben haben, ist, wie es nun weitergeht. „Falls Händler der Lizenz über die Zusatzvereinbarung zu den existierenden Ebay-AGB bereits zugestimmt haben, wird dieser Teil nicht berücksichtigt“, so Ebay in seiner heute veröffentlichten Pressemitteilung. „Händler müssen keine weiteren Schritte unternehmen. Sollten sie die Zustimmung zurückziehen wollen, ist das bis zum 31. Mai 2018 per E-Mail möglich“, so die Anweisung weiter.

Weitere Informationen finden Händler dazu im Verkäuferportal.