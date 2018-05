Top-Themen: Ebay verbessert Personalisierung mit „Interests“ | Deutsche Post DHL erhöht Preise | Shopware präsentiert Version 5.5 | Klarna übernimmt wohl Shopco | Opelt steigt bei Otto auf

Heute wichtig: Ebay präsentiert „Ebay Interests“, Deutsche Post DHL dreht an der Preis-Schraube, Shopware 5.5 vorgestellt, Klarna will Shopco und Marc Opelt wird zum Vorsitzenden des Bereichsvorstandes Otto.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Ebay feilt an Personalisierung

Ebay hat mit „Ebay Interests“ ein neues Feature vorgestellt, das auf Daten und Algorithmen basiert und die Technologie nutzen soll, um den Käufern individuelle Seiten und Vorschläge anzuzeigen. Für die Nutzung muss vorher ein Mini-Fragebogen ausgefüllt werden, damit Interests „weiß“, wie es die Webseiten füllen soll. In der zweiten Jahreshälfte soll das Feature auch nach Deutschland kommen.

Preiserhöhung bei Deutsche Post DHL

Deutsche Post DHL erhöht zum 1. Juli 2018 die Preise für Bücher- und Warensendungen. Die Preissprünge betragen je nach Gewicht der Sendung zwischen 5 und 40 Cent. Am stärksten trifft es die Warensendung Kompakt, die von 0,90 Euro auf 1,30 Euro verteuert wird. Als Grund nennt das Unternehmen generell gestiegene allgemeine Kosten und gesteigerte Transportkosten seit der letzten Preiserhöhung, die bereits fünf Jahre her ist.

Shopware 5.5

Auf dem alljährlichen Shopware Community Day – der erstmals in Duisburg stattfindet – hat Shopware die neue Version 5.5 vorgestellt. Neu sind unter anderem Funktionen, die das Vermarkten von Produkten international effizienter gestalten sollen. Zudem stellte Shopware-Gründer Stefan Hamann die Plattform „Shopware Playground“ vor, in der Nutzer neue Technologien und Anwendungsszenarien testen können.

Übernimmt Klarna Shopco?

Der Payment-Service-Provider Klarna ist offenbar an einer Übernahme des Düsseldorfer StartUps ShopCo interessiert. Den Verkauf seines Unternehmens soll ShopCo-Gründer Jay Habib in einer E-Mail an seine Kunden bestätigen. Social-Media-Aktivitäten einiger ShopCo-Mitarbeiter, die bei LinkedIn bereits Klarna als Arbeitgeber angeben, weisen ebenfalls auf Klarna als Kandidaten hin. In den vergangenen Monaten soll es einen Bieterkampf um ShopCo gegeben haben.

Marc Opelt übernimmt Vorsitz des Bereichsvorstandes Otto

Mit Wirkung zum 1. Juli 2018 wird Marc Opelt, bislang Sprecher des Bereichsvorstandes und Otto-Bereichsvorstand Vertrieb, Vorsitzender des Bereichsvorstandes der Einzelgesellschaft Otto. „Marc Opelt ist seit Jahren ein entscheidender Treiber für die erfolgreiche Weiterentwicklung von OTTO“, sagt Dr. Marcus Ackermann, Vorstand Multichannel Distanzhandel der Otto Group. Opelt ist seit 1990 im Unternehmen und war zuletzt entscheidend an der Wandlung zur Plattform von Otto.de beteiligt.